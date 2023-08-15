Силовики задержали супругов, которые уехали в Польшу, опасаясь преследования, а после вернулись в Беларусь

Силовики задержали супругов, которые из-за участия в протестах уехали в Польшу, а затем вернулись в Беларусь, пишет провластный телеграм-канал «Книга ГУ "База"».

В видео, записанном силовиками, задержанный говорит, что вместе с женой несколько раз «выходил на митинги». На камеру она рассказывает, что была на акциях протеста и ходила по проезжей части.

— Во избежание уголовной ответственности мы всей семьей уехали в Польшу. Побыли некоторое время, а после, в 2023 году, минуя требования комиссии по помилованию, решили вернуться в Беларусь, где меня задержали сотрудники милиции, — сказал мужчина в ролике.