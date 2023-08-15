Совмин издал постановление, согласно которому КГБ может отбирать кандидатов на военные сборы

На национальном правовом портале опубликовано новое постановление Совмина, меняющее порядок прохождения военных и специальных сборов.

В старой версии постановления кандидатов для призыва на военные и специальные сборы отбирали военные комиссариаты, сейчас этим могут заниматься управления КГБ. Согласно новому постановлению, за повесткой теперь можно прийти не только в военный комиссариат, но и в областное управление КГБ.

Новый документ предусматривает увеличение продолжительности сборов по проверке мобилизационной готовности воинских частей и других воинских формирований — с 35 до 60 дней.

В предыдущей версии постановления было указано, сколько раз военнообязанных могут призывать на сборы и сколько они будут длится. В новом документе оставили только количество призывов.

Ранее на военные и специальные сборы направляли военнообязанных, годных к военной службе по состоянию здоровья. По новому документу на сборы могут отправить еще и годных к военной службе с незначительными ограничениями, а также ограниченно годных к военной службе в военное время (с их письменного согласия).