В базе ЕГР появились данные о зарегистрированной под Осиповичами образовательной фирме «Группа Вагнер»

В базе Единого государственного регистра появились данные о зарегистрированном под Осиповичами образовательной фирмы «Группа Вагнер», заметил российский телеграм-канал «Ротонда». Согласно данным ЕГР, фирму открыли 4 августа.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Вагнер» зарегистрировано в деревне Цель Осиповичского района — на улице Восточной, 2а, в кабинете 1. Основным видом деятельности «Группы Вагнера» указаны «прочие виды образования, не включенные в другие группировки».

В июле reform.by писал о зарегистрированной в Беларуси «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», руководителем которой стал лидер «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин. Основным видом деятельности этой компании заявлено «управление недвижимым имуществом». Адрес «Конкорда» совпадает с официальным адресом «Группы Вагнер».

«Беларускі Гаюн» утверждает, что в Беларуси могут находиться 4 000 — 4 500 наемников «ЧВК Вагнер». Связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал сообщал о нахождении в Беларуси 7 000 бойцов.

Минобороны писало о совместных тренировках Вооруженных сил и «ЧВК Вагнер» на полигоне «Брестский».

О прибытии в Беларусь наемников «ЧВК Вагнер» стало известно в начале июля. Минобороны заявило, что наемники проводят занятия с военнообязанными из территориальной обороны под Осиповичами.