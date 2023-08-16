Суд признал «недостоверным», что житель Барани, который выкрикивал «Жыве Беларусь», любит Беларусь

8 августа суд Оршанского района и Орши арестовал жителя города Барань на 15 суток по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприяитй (статья 24.23 КоАП). Внимание на опубликованное в «Банке судебных решений» постановление обратило издание «Зеркало».

Согласно ему, 6 августа в 1:20 баранец выпивал рядом с оршанским кафе «Палатка». Во время отдыха он выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь», но, по словам задержанного, «не с целью выражения своих общественно-политических настроений, а с той целью, что любит Республику Беларусь». Поэтому он считает, что «не нарушил законадательство и выражал протест против власти».

Суд посчитал объяснения баранца «недостоверными», посколько «данные обстоятельства не соответствуют действительности» и, по мнению судьи, были даны «с целью избежать ответственности».