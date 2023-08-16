Жителя Россонов обвиняют в неоднократном нарушении проведения массовых мероприятий и оскорблении Лукашенко

Жителя Россонов Николая Машарского обвиняют по статье о неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 342-2 УК). Внимание на это обратил правозащитный центр «Вясна».

Из расписания на сайте «Электронного производства» следует, что заседание пройдет 28 августа. Машарского также обвиняют в оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Машарского неоднократно судили по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). В марте 2022 года его арестовали на 20 суток.

По информации правозащитников, до этого по статье о неоднократном нарушении порядка судили бездомного Александра Кутаса, арт-менеджера Владимира Булавского и Андрея Кунцевича.