Бывшего добровольца, подозреваемого в убийстве экс‑бойца полка Калиновского, освободили под залог

Бывший доброволец полка Калиновского, подозреваемый в убийстве побратима, вышел из литовского СИЗО под залог в 25 тысяч евро, сообщает «Радыё Свабода». Сейчас он находится под домашним арестом.

Он был в СИЗО 8 месяцев. «Чаравік», как представляют его журналисты, свою вину в убийстве побратима отрицает и говорит, что тот совершил суицид. 15 июня подозреваемый объявлял голодовку, чтобы добиться проведения экспертизы на полиграфе. К нему присоседился его отец, головка продлилась 14 дней.

18 декабря 2022 года в Вильнюсе погиб экс-боец полка Калиновского. На его теле обнаружили колото-резаную рану в области грудной клетки. По делу задержали бывшего добровольца — он рассказывал, что находился в одной комнате с погибшим, когда тот нанес себе удар ножом.