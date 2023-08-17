Из России собираются выдворить беларуса, подозреваемого на родине в грубом нарушении порядка

Из России собираются выдворить беларуса Дениса Хохлова — отчима осужденного за протесты Владислава Лагутенко, сообщил «Медиазоне» правозащитник Роман Киселев.

Денис Хохлов жил в России с февраля. Оттуда он собирался уехать в Грузию, но в июне 2023 года был задержан в Кабардино-Балкарии из-за того, что находился в межгосударственном розыске по запросу Беларуси.

Началась экстрадиционная проверка, во время которой Хохлов находился в ИВС Нальчика. 13 июня проверка завершилась, местная прокуратура пришла к выводу, что вменяемое Хохлову деяния не считается преступлением на территории России (статья 342 УК о грубом нарушении порядка).

На свободу Хохлов не вышел, на него составили административный протокол за превышение предельного срока пребывания в России без регистрации на месяц и восемь дней. На основании этого протокола суд принял решение о выдворении его в Беларусь. Беларуса поместили в Центр временного содержания иностранцев.

Хохлов подал заявление на получении в России статуса беженца, а его защитник обжаловал решение и просил о замене выдворения на право самостоятельного выезда в третью страну, однако решение суда осталось в силе.

Сейчас беларуса везут из Кабардино-Балкарии в Москву и уже в ближайшее время могут отправить в Беларусь, рассказали «Медиазоне» в правозащитной организации «Гражданское содействие» со ссылкой на адвоката Хохлова.