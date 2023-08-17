Байкер Алексей Иванюшин, недавно вышедший из колонии, стал подозреваемым по новому уголовному делу

Байкер Андрей Иванюшин, осужденный в 2021 году за потасовку с милиционерами возле торгового центра «Европа» на 2,5 года колонии, стал подозреваемым по новому уголовному делу, об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали фото с протестов, однако статья, по которой подозревается Андрей Иванюшин, пока не известна.

В феврале 2021 года суд в Минске приговорил Иванюшина к 2,5 годам колонии по статье о насилии над сотрудниками милиции (статья 364 УК). Иванюшин освободился из колонии в июле 2023 года и снова был задержан в августе.