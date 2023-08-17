Журналиста Анджея Почобута перевели в ПКТ на 6 месяцев, сообщила его родственница в фейсбуке.

По ее словам, наказание назначили за отказ от работы, «которую нельзя выполнить». В ПКТ он должен провести осень и зиму.

«Фельдшер отказалась подписать справку, что он по состоянию здоровья может содержатся в условиях ПКТ, так как при осмотре был зафиксирован срыв ритма сердца и давление 190/140. Но на следующий день пришел более опытный медик — врач терапевт и подписав справку, отправил его в ПКТ. Теперь при измерении давления Анджею не показывают намерянные цифры», — написала она.

Карцар, ПКТ, ШІЗА — што гэта такое? Як караюць палітвязняў, якія ўжо знаходзяцца за кратамі

В апреле журналиста и активиста Союза полков Беларуси Анджея Почобута приговорили к 8 годам колонии.

Его признали виновным в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК). Заседание по делу прошло в закрытом режиме.

В конце июля польское издание Rzeczpospolita перечислило несколько эпизодов уголовного дела. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.