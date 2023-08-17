Гомельского предпринимателя осудили на 3 года колонии за «финансирование экстремистского формирования»

Гомельский областной суд приговорил предпринимателя Юрия Ташкинова к 3 годам колонии по обвинению в финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК) и разжигании вражды (статья 130 УК), сообщает «Гомельская вясна».

Дело рассматривали в закрытом режиме, его подробности неизвестны. По информации «Флагштока», обвинение предпринимателя связано с тем, что он переводил деньги на помощь Украине через фонд BYSOL. После полномасштабного вторжения России он в соцсетях высказывался против войны и публиковал отчеты о гуманитарной помощи жителям Черниговской области.

Юрий Ташкинов — гомельский предприниматель, резидент городского технопарка. В 2018 году он разработал мобильное приложение для поиска исполнителей разных услуг.