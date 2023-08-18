Литва официально закрыла пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» на границе с Беларусью

Литва официально закрыла пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» (с сопредельной стороны «Лоша» и «Видзы») на границе с Беларусью. В онлайн-трансляции видно, что на трассе в пунктах пропуска уже установлены заграждения.

Правительство Литвы согласовало принятие постановления о закрытии двух пунктов пропуска в начале августа. Как рассказывал начальник литовской пограничной службы Рустам Любаев в комментарии Delfi, ежедневно указанные пункты пропуска использовало для перехода в день около 2 000 человек.

На границе продолжают работать четыре перехода: После этого на границе продолжат работать четыре перехода: Медининкай-Каменный Лог, Лаворишкес-Котловка, Райгардас-Привалка и Шальчининкай-Бенякони.