Россия выдала Беларуси Дениса Хохлова, подозреваемого в грубом нарушении порядка, он в ИВС

Россия выдала Беларуси Дениса Хохлова, подозреваемого в грубом нарушении порядка (стаья 342 УК). Как «Медиазоне» сообщили в правозащитной организации «Гражданское содействие», Хохлова уже доставили из Москвы в ИВС в Круглом, и скоро он будет переведен в СИЗО.

Денис Хохлов жил в России с февраля 2023 года, туда он уехал, так как опасался преследования на родине. Из России он собирался уехать в Грузию, но в июне 2023 года был задержан в Кабардино-Балкарии из-за того, что находился в межгосударственном розыске по запросу Беларуси.

Денис — отчим уже осужденного за участие в протестах на два года домашней химии Владислава Лагутенко.