КГБ внес в «список террористов» приговоренных к 10 годам колонии эксперток Валерию Костюгову и Татьяну Кузину

КГБ внес в «террористический список» приговоренных к 10 годам колонии эксперток Валерию Костюгову и Татьяну Кузину, следует из обновленного перечня ведомства.

В список добавили 12 человек, каждый из них обвиняется или осужден по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).

В марте суд в Минске приговорил Костюгову и Кузину к 10 годам колонии.Их обвинили в заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК), разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности (статья 361 УК).

Эксперток задержали в июне 2021 года.

Валерия Костюгова — политологиня, аналитик, основательница и редакторка сайта экспертного сообщества «Наше мнение», редакторка «Беларусского ежегодника», руководительница группы экспертов по мониторингу «Беларусь в фокусе». Ее задержали 30 июня 2021 года после обыска в квартире.

Татьяна Кузина — одна из основательниц проекта SYMPA, исследовательница в сфере государственного управления. Ее задержали на паспортном контроле в минском аэропорту ночью с 28 на 29 июня 2021 года перед рейсом в Тбилиси.