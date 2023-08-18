«Медуза»: активистке Ольге Карач отказали в политическом убежище в Литве

Беларуской активистке Ольге Карач отказали в политическом убежище в Литве, об этом сама она рассказала «Медузе».

Ольга Карач заявила изданию, что литовские власти посчитали ее «угрозой национальной безопасности» из-за того, что она брала интервью у Владимира Жириновского, и участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

Ольга Карач — руководительница орагнизации «Наш дом». КГБ внес ее в «список террористов», а саму организацию признали «экстремистским формированием».

В декабре 2022 года Ольгу Карач сняли с самолета в Риме по причине аннулированного беларуского паспорта.