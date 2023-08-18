Осужденного философа Владимира Мацкевича перевели в тюрьму после госпитализации

Приговоренного к пяти годам колонии Владимира Мацкевича перевели в тюрьму Могилева после плановой операции, сообщают в фейсбуке его соратники.

В начале августа они писали, что философа прооперировали в больнице в Колядичах.

В феврале Мацкевича перевели на тюремный режим, до этого философ 3 месяца провел в помещении камерного типа.

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Владимир Мацкевич — 66-летний философ и методолог, создатель неформального образовательного пространства «Летучий университет». Мацкевича задержали 4 августа 2021 года, изъяли всю технику и некоторые документы.

По версии следствия, Мацкевич на платформе «Сход» размещал материалы с ложной информацией о ситуации в Беларуси и негативной оценкой представителей власти. Философа обвинили в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он опубликовал на ютубе 7 мая 2021 года.

В июне 2022 года суд приговорил философа к 5 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).