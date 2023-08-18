Суд приговорил жителя Скиделя, вернувшегося из Польши, к шести годам колонии за комментарии в ЧКБ

Гродненский областной суд приговорил жителя Скиделя Михаила Мекеко, недавно вернувшегося из Польши, к шести годам колонии, пишет правозащитный центр «Вясна».

Его обвинили по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), угрозе насилия в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК) и клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК).

По версии обвинения, Михаил Мекеко был зарегистрирован в «плане Перамога», в 2020 году в нескольких телеграм-каналах, в том числе и в ЧКБ размещал комментарии, «направленные на разжигание вражды», а также публиковал посты с «угрозами насилия и клеветой на Лукашенко».

Мекеко полтора года жил в Польше, вернулся в 2022 году и был задержан силовиками.

КГБ включил его в «список террористов».