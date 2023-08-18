Вышел на волю экс‑руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нiвы» Андрей Скурко

Бывший начальник отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нiвы» Андрей Скурко вышел на волю. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Паулина.

В марте 2022 года суд Заводского района Минска приговорил к 2,5 годам колонии Андрея Скурко и главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича. Их обвинили в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 216 УК).

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они продолжали платить за коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических.

27 января 2022 года КГБ признал издание «Наша Ніва» «экстремистским формированием».





