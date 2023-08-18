«Зеркало»: суд приговорил экс‑следователя Александра Сушко к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка

Cуд приговорил экс‑следователя Александра Сушко к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), по этой же статье на три года домашней химии осуждена и его жена, пишет «Зеркало».

Александр Сушко возглавлял управление по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета. После увольнения из СК работал в Group-IB, компании в сфере информационной безопасности.

В 2020 году он публично выступил против прекращения насилия в отношении протестующих.