Предприниматель из Могилева получил 2,5 года колонии за отправку видео с российской военной техникой «экстремистскому» медиа

15 августа Могилевский областной суд приговорил 53-летнего местного бизнесмена Владимира Тычинского к 2,5 годам колонии по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), пишет правозащитная группа MAYDAY.TEAM.

Тычинского обвинили в том, что в апреле 2022 года он снял на мобильный телефон передвижение российской военной техники и отправил видео в медиа, признанное «экстремистским».

Как пишут правозащитники, сотрудники ОМОН задержали могилевца в начале июня. MAYDAY добавляет, что в ролике на госТВ рассказали, что Тычинский «был поклонником укро-нацистских формирований», а также что «ездил с украинской националистической символикой в своем авто».