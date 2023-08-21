Против отбывшего наказание брестчанина возбудили уголовное дело о «содействии экстремисткой деятельности»

Против отбывшего 2 года химии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК) брестчанина Дмитрия Абрамука возбудили уголовное дело о «содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК), пишет «Вясна».

Уголовное дело возбудили 19 августа, но известно об этом стало только сейчас. По словам Абрамука, причиной стали опубликованные проектом «Дзікае паляванне» данные сотрудников ИУОТ № 9, для которых использовались ссылки на материалы с ним.

Бывший заключенный рассказал, что 18 августа в доме его матери, с которой они не общаются, силовики провели обыск. Имущество мамы арестовали, сказал он.

В телеграм-канале «Дзікага палявання» опубликованы данные нескольких сотрудников ИУОТ № 9. В качестве ссылок в этих постах используются интервью Дмитрия Абрамука «Вясне» и публикация телеканала «Белсат».

Таемныя званкі, сустрэча падчас уцёкаў, калонія. Дзівосная гісторыя кахання палітвязня з Брэста і начальніцы спецаддзела

В марте 2021 суд Ленинского района Бреста вынес приговор восьмерым фигурантам «хороводного дела», обвиняемым в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции 13 сентября 2020 года. Дмитрия Абрамука осудили на 2 года химии.

В воскресенье 13 сентября протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.