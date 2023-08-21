Суд назначил обиняемому в оскорблении Александра Лукашенко принудительное лечение в «Гайтюшниках»

12 мая Минский городской суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице «Гайтюшники» Игорю Попову, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя три месяца.

Его обвинили по статьям об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти представителя власти (статья 369 УК) и угрозе применения насилия в отношении милиционера (статья 364 УК).

Правозащитники пишут, что Попова задержали в сентябре 2022 года. Мужчину удерживали под стражей в жодинской тюрьме. Процесс над ним проходил в закрытом режиме.

4 августа Попова внесли в «список экстремистов».