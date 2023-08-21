Сын оппозиционера Анатолия Лебедько на вопрос о признании вины в суде сказал, что ему не ясна суть обвинений

В Минском городском суде сын оппозиционера Анатолия Лебедько Артём в ответ на вопрос о признании вины сказал, что ему не ясна суть предъявленных обвинений, пишет «Белта».

Артёма Лебедько обвиняют по статье о финансировании «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК).

Согласно материалам дела, Лебедько перевел деньги в три неназванные организации, впоследствии признанные "экстремистскими". Также он переводил деньги через Facebook.

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП). 30 апреля стало известно, что против него завели уголовное дело.

Анатолий Лебедько — политик, советник по межпарламентскому сотрудничеству Объединенного переходного кабинета, экс-председатель Объединенной гражданской партии (до 2018 года).