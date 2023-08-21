Провластного политического аналитика Михаила Малаша судят в Минске по статье о хулиганстве

В суде Заводского района Минска рассматривают дело провластного политического аналитика Михаила Малаша, которого обвиняют по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

Корреспондент обнаружил дело в отношении Михаила Анатольевича Малаша в расписании «Электронного судопроизводства». «Медиазона» подтвердила, что обвиняемым по делу проходит политический аналитик, а не его полный тезка.

Малаш представляется бизенсменом и политическим аналитиком. Он был гостем в программе «Скажи не молчи» на «Беларусь 1», пишет для сайтов «Русская народная линия» и «Политринг».