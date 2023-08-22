Находящегося в колонии 71‑летнего Василия Демидовича снова будут судить по статье об оскорблении представителя власти

Осужденного на 7 лет колонии 71-летнего Василия Демидовича снова будут судить по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, это будет уже шестой суд Демидовича по уголовному делу. Ранее его уже судили по статьям об оскорблении представителя власти, а также оскорблении судьи (статья 391 УК) и Лукашенко (статья 368 УК) из-за комментариев в канале «Каратели Беларуси» и чате канала. Последний суд на Демидовичем состоялся 5 мая.

В 2022 году КГБ внес Василия Демидовича в список лиц, причастных к террористической деятельности.