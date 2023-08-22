МВД признало «экстремистским формированием» группу блогерки Татьяны Мартыновой «Хватит бояться», пишет близкий к силовикам канал «Книга ГУ "БАЗА"» .

Группу внесли в список «за организацию подготовки посягательств на суверенитет и общественную безопасность Беларуси, а также дискредитацию и оскорбление должностных лиц», пишут авторы канала. МВД запретило деятельность «Хватит бояться» на территории Беларуси.

Татьяна Мартынова — экс-радиоведущая, предпринимательница и блогерка. В 2020 году она покинула Беларусь, опасаясь ареста, и с тех пор живет в Украине. Группа «Хватит бояться» насчитывает 3,65 тысяч подписчиков, а ютуб-канал блогерки — 50,5 тысяч.