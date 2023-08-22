Глава ЦИК: списки членов избирательных комиссий публиковать не будут

Глава Центризбиркома Игорь Карпенко сказал, что списки членов избирательных комиссий публиковать не будут, передает Sputnik.

Такое решение принято «в соответствии с законодательством о защите персональных данных», добавил Карпенко. По его словам, в комиссии разных уровней входят «порядка 70 тысяч активистов».

Глава ЦИК считает, что информация о составе комиссий становилась «почвой для разного рода буллинга, угроз и прочего». Увидеть имя члена комиссии, продолжил он, можно будет на его бейджике.

— Печатать списки в том объеме, которые потом за рубежом, как правило, становились объектом изучения и веерной рассылки через интернет, и разного рода телефонных звонков, этого не будет, — сказал Карпенко.