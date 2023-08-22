Суд приговорил бизнесмена из Мозыря к 5 годам колонии за репосты в фейсбуке

Гомельский областной суд приговорил к 5 годам колонии 65-летнего мозырского бизнесмена Петра Старотиторова, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, ему вменили разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), клевету на Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), дискредитацию Беларуси (статья 369-1 УК).

Сотрудники ГУБОПиК задержали Старотиторова 6 февраля 2023 года. Как пишет «Радыё Свабода», причиной задержания стали репосты на его странице в фейсбуке.

Издание отмечает, что в СИЗО у бизнесмена случился инсульт, и до суда он находился в медчасти изолятора.

Петр Старотиторов — один из основателей компании «Лотос», которая занимается строительством, производством мебели и стройматериалов.