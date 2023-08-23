Прокурор запросил 3,5 года колонии для сына политика Анатолия Лебедько Артема, пишет «Вясна».

Артема Лебедько обвиняют по статье о финансировании «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК). 21 августа в суде на вопрос о признании вины он заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений.

Согласно материалам дела, Лебедько перевел деньги в три неназванные организации, впоследствии признанные «экстремистскими».

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП). 30 апреля стало известно, что против него завели уголовное дело.

Анатолий Лебедько — политик, советник по межпарламентскому сотрудничеству Объединенного переходного кабинета, экс-председатель Объединенной гражданской партии (до 2018 года).