Силовики задержали четверых сотрудников минского проектного института «Белгипрозем», сообщил провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"».

В одном из постов авторы канала используют архивное видео, на котором задержанный говорит, что если Лукашенко уйдет от власти, то он перекрасит машину в бело-красно-белый цвет. В той же публикации авторы канала показывают задержанную девушку.

21 августа в «Книге ГУ "БАЗА"» появилось видео о задержании двух сотрудников «Белгипрозема». Среди них — начальник отдела и ведущий инженер. Третий из них, сын сотрудника, на камеру говорил, что состоял в «экстремистских» телеграм-каналах и участвовал в протестах.

Согласно информации на сайте предприятия, «Белгипрозем» оказывает геодезические услуги и занимается вопросами землеустройства.