Против женщины, которая сняла на камеру составление протокола на ее дочь, возбудили уголовное дело о разжигании вражды

39-летняя жительница Лоева сняла на камеру, как сотрудники ГАИ выписывали протокол ее дочери, которая в темное время суток была без фликера. Видео она опубликовала в интернете, после чего против нее возбудили уголовное дело о разжигании вражды (статья 130 УК), пишет пресс-служба гомельского УВД.

«Милиция у нас просто умнички», — сказала она на видео и произнесла несколько ругательных слов. В ролике УВД показывают кадры ее задержания — в машине женщина сказала, что «еще не такое видео пойдет в интернет, до министерства точно дойдет».

«Бойцы ОМОН УВД Гомельщины с использованием физической силы препроводили "буйную" женщину в автотранспорт», — пишет УВД.

Пресс-служба УВД утверждает, что дочь задержанной двигалась в темное время суток по проезжей части дороги, не имея при себе фликера. Чем закончилось составление административного протокола на девушку, не уточняется.