Суд приговорил 63-летнюю пенсионерку к 4 годам домашней химии за публикации в «Одноклассниках»

Барановичский суд приговорил 63-летнюю местную жительницу к 4 годам домашней химии по четырем уголовным статьям, пишет «Брестская Вясна».

Суд состоялся 15 августа, но известно о нем стало только сегодня. Женщину признали виновной по четырем уголовным статьям: публичное оскорбление президента (часть 1 статьи 368 УК), клевета в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК), незаконные действия с персональными данными (часть 3 статьи 203-1 УК) и клевета (статья 188 УК).

Районная газета «Наш край» опубликовала подробности дела. Из статьи следует, что женщину обвиняли в том, что в соцсети «Одноклассники» она разместила изображение, которое «унижает честь и достоинство президента». Позже она опубликовала «обвинение в адрес президента в совершении тяжких преступлений, что не соответствует действительности, а значит является клеветой».

Кроме того женщина выложила адрес, номер телефона и госномер автомобиля «начальника одного из районных отделов милиции» и также «оклеветала».

Правозащитники установили, что осужденной является 63-летняя Янина Панасевич. Женщина ставила «классы» под видео независимых СМИ, делилась беларускоязычным контентом и ставила «классы» новостям с поддержкой Украины в войне против России.