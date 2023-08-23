GREY ZONE: глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин погибли

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта. Об этом сообщает близкий к ЧВК «Вагнера» телеграм-канал GREY ZONE.

Как пишет «Царьград», который тоже подтвердил смерть Пригожина, их тела найдены и предварительно опознаны.

Телеканал также сообщает, ссылаясь на свои источники в комиссии Росавиации, что самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, был взорван.

В Бологовском районе Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600, сообщил телеграм-канал «112».

Телеграм-канал Baza утверждает, что разбился бизнес-джет марки Embraer Legacy 600. На борту находились десять человек, включая троих членов экипажа. Бортовой номер самолета, по информации Baza, RA-02795. Бизнес-джет с таким номером принадлежит Евгению Пригожину.

ТАСС с ссылкой на Росавиацию пишет, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.