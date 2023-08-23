В Тверской области России разбился бизнес-джет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину

В Бологовском районе Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600, сообщил телеграм-канал «112».

Телеграм-канал Baza утверждает, что разбился бизнес-джет марки Embraer Legacy 600. На борту находились десять человек, включая троих членов экипажа. Бортовой номер самолета, по информации Baza, RA-02795. Бизнес-джет с таким номером принадлежит Евгению Пригожину.

Это подтвердил мониторинговый проект «Беларускі Гаюн». В 18:11 самолёт пропал с радара публичного сервиса отслеживания самолётов.

На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации МЧС России, все находившиеся на борту погибли.

Близкий к ЧВК Вагнер телеграм-канал GREY ZONE сообщил, что бизнес-джет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину был сбит огнём из ПВО подведомственной Министерству обороны РФ в Бологовском районе Тверской области.

ТАСС с ссылкой на Росавиацию пишет, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.