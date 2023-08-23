Министерство юстиций ликвидирует зоозащитную организацию помощи бездомным животным SaveUs

Зоозащитная организация помощи бездомным животным SaveUs находится в процессе ликвидации по решению Министерства юстиций Беларуси, об этом рассказала организация на своей странице в инстаграм.

В своем посте авторы пишут, что лиувидация была запущена решением Минюста без объяснения причин.

«SaveUs не имел ни копейки государственного финансирования, он не брал ни копейки комиссии, ни разу не устраивал сборов на административные расходы, сам покрывал комиссию эквайринга (47600 рублей за все время). И второго такого проекта уже совершенно точно не будет», — пишут авторы в посте.

Зоозащитники сообщают, что их счета уже заморожены и они уже находятся в процессе ликвидации.

«Невозможно понять кому помешала организация, спасающая тысячи животных, организация, сделавшая зоозащиту в Беларуси самой технологичной и прозрачной во всей Европе, организация, создавшая площадку по сложности разработки и функционалу превосходящую почти все веб проекты Беларуси. Но, эти вопросы адресованы пустоте, все уже произошло, и назад SaveUs не вернуть», — пишет SaveUs.

SaveUs — это платформа помощи животным — можно пожертвовать питомцам деньги на лечение, передержку, корм и другие потребности.