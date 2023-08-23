Правозащитный центр «Вясна» признали «экстремистским формированием», пишет провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"». В перечне МВД такой позиции нет.

Решение принято МВД из-за «деятельности по подготовке посягательств на суверенитет и общественную безопасность Беларуси», сказано в сообщении. «Экстремистским формированием» министерство считает граждан, объединенных под названием «Вясна/Правы чалавека ў Беларусi».

«Вясна» — беларуская правозащитная организация, основанная лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким в 1996 году. В марте Беляцкого приговорили к 10 годам колонии.