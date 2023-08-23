YouTube заблокировал каналы беларуских журналистов «Мне тоже не нравится» и «Міністэрства сепультуры»

Видеоплощадка YouTube заблокировала каналы беларуских журналистов Александра Чернухи «Міністэрства сепультуры» и Евгении Сугак «Мне тоже не нравится».

По словам Чернухо, доступ к его каналу перекрыла сама платформа, это не связано с жалобами от пользователей.

«Ужо размаўляем з падтрымкай. Упэўнены, што цягам бліжэйшага часу канал зноў будзе бачны», — сказал Чернухо «Медиазоне».

Под блокировку попал и канал «Гадзіннічак цікае». При попытке зайти на его страницу и канал «Мне тоже не нравится», появляется надпись, что они заблокированы из-за жалоб на нарушения авторских прав.

В проектах «Мне тоже не нравится» и «Гадзіннічак цікае» гости обсуждают общественно-политические новости Беларуси и региона. «Міністэрства сепультуры» рассказывает о беларуской музыке.