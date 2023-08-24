Прокурор запросил от 8 до 10 лет колонии четверым беларусам, которых обвиняют в нападении на сотрудников дипмиссии в Лондоне

Прокурор запросил от 8 до 10 лет колонии четверым беларусам, обвиняемым в нападении на посольство Беларуси в Лондоне в декабре 2021 года, сообщает правозащитный центр «Вясна». Дело против беларусов рассматривают заочно.

Александра Напреенко и Сергея Рябушко обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и умышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК). Гособвинитель запросил для них 8 лет колонии.

Вадима Боговкова и Максима Зуева обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), умышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК), насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК). Им запросили 10 лет колонии.

В обвинении значится, что фигуранты осуществляли преступления, испытывая преступную вседозволенность, которая сформировалась под влиянием на них интернет-ресурсов, телеграм-каналов, чатов и других источников экстремистской направленности, искусственно муссирующих протестные настроения».

СК сообщал, что 19 декабря в Лондоне возле здания посольства Беларуси «было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии, граждан Беларуси».

«Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», — писало ведомство.

По утверждению СК, в распоряжении следователей есть видеозапись случившегося и она приобщена к материалам дела.