Минский городской суд приговорил Артема Лебедько к 3,5 годам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Столько запрашивал прокурор Роман Бизюк.

Судья Евгений Писаревич признал сына политика Анатолия Лебедько виновным по статье о финансировании «экстремистской» деятельности (статья 361-2 УК).

Согласно обвинению, в 2020 году Лебедько «по мотивам идеологической вражды» через фейсбук задонатил трем фондам, признанным «экстремистскими формированиями». На вопрос о признании вины обвиняемый сказал, что ему не ясна суть обвинений.

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП). 30 апреля стало известно, что против него завели уголовное дело.

Анатолий Лебедько — политик, советник по межпарламентскому сотрудничеству Объединенного переходного кабинета, экс-председатель Объединенной гражданской партии (до 2018 года).