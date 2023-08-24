Пастор Вячеслав Гончаренко вышел на свободу из ИВС

Пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко вышел на свободу из ИВС после 10 суток ареста , сообщает «Хрысціянская візія».

14 августа пастора задержали по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП), суд назначил ему 10 суток ареста. Вместе с Гончаренко задержали его зятя Илью Будая, которому назначили 5 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП).

Церковь «Новая жизнь» — это религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева в Минске.

В феврале 2021 года силовики ворвались в минскую церковь «Новая жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

После выборов 2020 года пастор церкви Вячеслав Гончаренко осудил насилие силовиков на беларуских улицах и призвал власти покаяться. В 2022 году его оштрафовали на 3200 рублей за «проведение собрания».