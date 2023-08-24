Дмитрия Сущика, осужденного на полтора года, судят по статье о неповиновении администрации колонии

Дмитрия Сущика, осужденного на полтора года лишения свободы, судят по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК), пишет телеграм-канал «Право имеют».

Дмитрий Сущик был задержан российскими пограничниками зимой прошлого года, когда пытался выехать из Беларуси. В марте 2022 года суд в Новогрудке приговорил Дмитрия Сущика к полутора годам колонии по статьям об оскорблении Лукашенко и надругательстве над госсимволами (статьи 368 УК и 370 УК).

«Асудзяць аднаго, а запужаюць дзясяткі іншых». Как в Беларуси наказывают за неповиновение в колонии и добавляют срок к приговору

Сейчас его дело рассматривает судья Наталья Козел в суде Ленинского района Гродно.