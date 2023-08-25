Суд снова продлил содержание под стражей двум беларусам, которых обвиняют в поджоге электровоза в Подмосковье

Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей двум беларусам, которых обвиняют в диверсии (пункты «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ) и уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ), до 28 ноября, сообщили корреспонденту «Медиазоны» в пресс-службе Мещанского суда.

В конце июня Кириллу Басько и Артему Бресскому предъявили обвинение по второй статье — об уничтожении имущества.

Защитник Бресского Геннадий Федоров считает, что обвинение ужесточили чтобы оправдать продление содержания под стражей.

Беларусов задержали 28 декабря 2022 года. По версии следствия, 22 декабря они за вознаграждение подожгли кабину машиниста электровоза в локомотивном депо на станции Орехово-Зуево, наткнувшись на предложение в телеграм-канале «Вписка Москва».

После получения первого «гонорара», в размере 65 тысяч российских рублей, Басько и Бресский решили заработать ещё, купили бензин и оставили его в хостеле. Сотрудники, обнаружив горючую смесь, вызвали полицию.

Изначально на задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). По версии полиции, они матерились в общественных местах. Обоим молодым людям 27 декабря Басманный районный суд назначил штрафы.

Позднее молодых людей арестовали по статье об умышленном повреждении имущества. Затем обвинение переквалифицировали на статью о диверсии. Теперь их обвиняют по обеим статьям.