«Гомельская Вясна»: силовики задержали отца осужденного за массовые беспорядки Никиты Золотарева

Силовики задержали и арестовали отца осужденного за массовые беспорядки Никиты Золотарева, пишет «Гомельская Вясна».

Правозащитникам сообщили «Медиазоне», что силовики задержали мужчину по имени Михаил Лапунов 9 августа. Так же зовут отца осужденного за массовые беспорядки 18-летнего Никиты Золотарева.

Суд арестовал мужчину на 15 суток. Лапунов должен был выйти на свободу вчера, но этого не случилось. За что судили мужчину первый раз, и какой результат второго суда — неизвестно.

14 июля 2021 года суд Центрального района Гомеля приговорил Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК). Согласно материалам дела, он сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

22 февраля 2021 года подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).

После сложения с двух приговоров, общий назначенный срок заключения составил 4,5 года.

В августе 2022 года осужденного за массовые беспорядки 18-летнего Никиту Золотарева перевели из Могилевской исправительной колонии № 15 в Жодинскую тюрьму № 8