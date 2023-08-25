Суд назначил пятерым «спортикам» из Мозыря от 10 до 13 лет колонии

Суд Мозырского района приговорил пятерых «спортиков» к срокам от 10 до 13 лет колонии, пишет Генеральная прокуратура. Имена обвиняемых и дата приговора не уточняются.

Мозырчан обвинили в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в составе организованной группы (часть 4 статьи 328 УК), умышленном причинении опасного для жизни тяжкого телесного повреждения из корыстных побуждений (пункт 6 и 9 части 2 статьи 147 УК) и краже (часть 1 статьи 205 УК).

Из обвинения следует, что компания, среди которых были трое несовершеннолетних, устроилась в интернет-магазин по продаже наркотиков. С 25 октября по 3 ноября 2022 года они, по задаче кураторов, «наказывали недобросовестных курьеров».

Обвиняемые работали двумя группами и выполнили два задания. Одна группа избила двоих закладчиков, при этом мозырчане подожгли их одежду и похитили сумку с деньгами. Наказания исполнялись в лесном массиве рядом с Мозырем и снималось на видео. В качестве награды они получили 4 тысячи рублей.

С троих обвиняемых взыскали 15 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшего. Двоим суд назначил штраф в размере 100 базовых величин.