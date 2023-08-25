Силовики задержали за комментарии в чатах мужчину, который вернулся из Польши в Беларусь

Силовики задержали мужчину, который вернулся из Польши в Беларусь, об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На видео силовиком мужчина говорит, что вернулся в Беларусь четыре месяца назад. И был задержан за «деструктивные комментарии в отношении сотрудников милиции». Мужчина оставил более сотни комментариев в разных чатах под своим настоящим именем и фамилией.

Авторы канала пишут, что мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за разжигание вражды (статья 130 УК).

«Наша Ніва» узнала, что задержанный — 30-тилетний Дмитрий Ковалевский.