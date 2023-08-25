Суд арестовал экс‑главу Иркутского сообщества беларуской культуры и его жену на 30 суток

Суд Полоцкого района арестовал задержанного экс-главу Иркутского сообщества беларуской культуры Олега Рудакова и его жену Ольгу на 30 суток за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), пишет «Позірк».

Издание пишет, что причиной ареста стали комментарии Олега Рудакова и его жены в интернете.

Рудаковых задержали в их доме в деревне Бездедовичи 24 августа.

«Милиция сказала, что их отвезут в город "на беседу" часа на три, поэтому они не брали с собой сменных вещей и средств гигиены. В итоге-30 суток каждому», — цитирует свои источники «Позірк».

В 1996 году Олег Рудаков создал и 17 лет руководил Иркутским сообществом беларуской культуры — крупнейшим из четырех десятков национально-культурных образований в России и одним их самых активных беларуских сообществ в России.