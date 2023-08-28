Житель Шкловского района поджег пенсионерку во время ссоры; в СК он рассказал, что одежда женщины загорелась «случайно»

Житель деревни Подкняжье Шкловского района облил 61-летнюю сожительницу горючей жидкостью и поджег, сообщает СК. Против него завели дело об убийстве с особой жестокостью (пункт 6 части 2 статьи 139 УК).

В пресс-релизе говорится, что 24 мая мужчина поругался с сожительницей и поджег ее, но сразу же потушил огонь. Женщина получила серьезные ожоги, и через несколько дней умерла в больнице. Пенсионерка сказала врачам, что ее поджег сожитель, пишет ведомство.

Подозреваемый рассказал следователю, что погибшая жгла мусор, и на ней «случайно загорелась» одежда. Следствие не подтвердило эту версию, отмечает СК.