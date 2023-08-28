Суд арестовал новополоцкого стоматолога на 30 суток за пост с украинским флагом и лайк публикации «Хартии-97»

Суд Новополоцка арестовал местного стоматолога Александра Грудницкого на 30 суток, пишет «Витебск, я гуляю».

Медика судили дважды, но известно об этом стало только сейчас. 17 августа его арестовали на 15 суток из-за фотографии в инстаграм с грузинским и украинским флагом, что расценили как пикет (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

18 августа его лайк в «Одноклассниках» под публикацией «Хартии-97» посчитали распространением «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП) и Грудницкого арестовали еще на 15 суток.

Суд над его женой Аллой прошел 22 августа, но его результаты неизвестны, пишет «Витебск, я гуляю».

Семейную пару задержали 21 августа во время возвращения из Литвы, где они навещали сына.

— Они возвращались от сына из Литвы, их задержали на беларуской границе. 22 августа Грудницкий должен был выйти на прием пациентов, но этого не произошло, — сказал собеседник BPN, писало «Зеркало».