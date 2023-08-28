Суд признал инстаграм церкви «Новая жизнь» «экстремистскими материалами»

Суд признал инстаграм церкви «Новая жизнь» и видео «Позиция христиан церкви "Новая жизнь"» «экстремистскими материалами», пишет «Хрысціянская візія». В перечне Мининформа такой позиции пока нет.

Заседание прошло 23 августа, но о его результатах стало известно только сейчас. В ролике «Позиция христиан церкви "Новая жизнь"», который сняли в ноябре 2020 года, осуждалось насилие со стороны силовиков.

«Иисус Христос сегодня с ранеными, осужденными и невинно пострадавшими. И потому мы разделяем страдания Христа с людьми: выходим на улицы, дежурим в волонтерских лагерях, кормим голодных и утешаем скорбящих, молимся и помогаем пострадавшим от насилия», — говорилось в тексте обращения.

В августе силовики задержали пастора церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко. В июне в Минске начали снос здания, где располагалась община.

28 апреля в суд Минске оштрафовал семерых верующих церкви «Новая жизнь» за проповедь.