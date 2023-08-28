МВД Литвы предлагает закрыть еще два пропускных пункта на границе с Беларусью

МВД Литвы предлагает в ближайшее время закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью, рассказала глава литовского МВД Агне Билотайте.

Речь идет о пограничных пунктах «Лаворишки» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

— Это связано с двумя аспектами: во-первых, есть необходимость в пограничниках. Нам сегодня надо, чтобы как можно больше сотрудников дежурили у зеленой зоны, — пояснила Билотайте.

Вторая причина, добавила она, — проблема контрабанды. По мнению главы МВД Литвы, закрытие пунктов пропуска помогает в ее решении.

По словам Билотайте, на встрече в Варшаве главы МВД стран Балтии и Польши определили два основных условия, при которых полностью закроют границу с Беларусью.

Первое условие — вооруженный инцидент или инциденты у границы одной из стран. Второе условие — организованный «массовый прорыв» нелегальных мигрантов. Что имеется в виду под «массовым прорывом», не уточняется.