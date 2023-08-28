По ОНТ показали кадры задержания военного аналитика Андрея Поротникова
По ОНТ показали кадры задержания военного аналитика Андрея Поротникова
28 августа 2023, 16:53
 
 
 
 
 

В телеграм-канале ОНТ опубликовали трейлер фильма «История предателя. Поротников», в котором показывают кадры задержания военного аналитика Андрея Поротникова. Факт задержания «Медиазоне» подтвердил знакомый эксперта.

По какой именно статье задержан Поротников, неизвестно.

Скриншот из фильма ОНТ «История предателя. Поротников»

В марте о возможном задержании аналитика сообщала «Наша Ніва».

Андрей Поротников — руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, военный эксперт. В сентябре Лукашенко лишил Поротникова звания капитана милиции запаса.

     